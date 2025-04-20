В популярном препарате для похудения нашли психотропное вещество

Скандал недели - ситуация с популярным у желающих похудеть препаратом под названием "Молекула". В капсулах, которые можно купить без рецепта, хоть в аптеках, хоть на маркетплейсах, было обнаружено психотропное вещество. А те, кто на это средство подсел, жалуются на серьёзные побочные эффекты: аритмия, психоз, бессонница. Роспортебнадзор уже начал проверку.

Сказочное мышление в человеке неистребимо. В молодильные яблоки давно никто не верит, а вот чудо-таблетки для красивой фигуры популярности не теряют. Распространённые в последнее время препараты “Молекула” и “Молекула плюс” сбросить вес, действительно, помогают. Но с лишними килограммами уходит и здоровье, жалуются покупатели. Специалисты разобрались в чем дело.

Николай Маркин, вице-президент международной ассоциации “Антиконтрафакт”: "Мы в наших лабораториях, которые сотрудничают с ассоциацией “Антиконтрафакт” провели проверку этого препарата и обнаружили в составе не заявленное вещество - сибутрамин. Содержание этого вещества оказалось на уровне 16,7% - зашкаливающее".

Сибутрамин это - психостимулятор. Вещество настолько сильное, что в ряде стран запрещено вовсе. В России - под строжайшим контролем. Только по рецепту и в ограниченном количестве. Последствия его приёма могут быть печальные.

Василий Шуров, нарколог: "Если у людей есть проблемы с сердцем, склонность к гипертонии или нарушения ритма - могут быть очень серьёзные проблемы, вплоть до инфарктов, инсультов. Если люди с дисморфофобией, с психическими нарушениями, они могут злоупотреблять этими препаратами вплоть до психоза".

Очень близкое к этому состояние уже испытали многие девушки, подсевшие на “Молекулу”. Они, помимо всего, появились раздражительность, тревожность и даже истерики, а жизненные силы пропали.

Арина Осипова, пострадавшая: "Стали неметь конечности. Под конец чётвертой недели, когда уже допила, совсем плохо было. У меня ноги и руки синели".

За месяц, что Алина принимала препарат, он сбросила десять с лишним килограммов. Но сибутрамин, никакой не жиросжигатель. Он обманщик. Вызывает ложное чувство насыщения, заставляя человека думать, что он сыт. То есть человек худеет просто потому что не ест.

У "Молекулы" и "Молекулы плюс" нет свидетельства о госрегистрации, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве держат ситуацию на контроле. Маркетплейсы уже блокируют размещение карточек таких товаров. Но теперь продавцы реализуют его под видом других продуктов. Ссылку скидывают через соцсети.