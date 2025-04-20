Россиянам рассказали, как стать донором крови

Человек может спасти чью-то жизнь, став донором крови. За раз можно сдать 450 мл, которые, вероятно, спасут сразу трех человек. В Telegram-канале "Объясняем.РФ" рассказали о процессе сдачи крови и подготовке к нему.

Так, полученную кровь специалисты разделяют на тромбоциты, эритроциты и плазму. Каждый из этих компонентов может вылечить одного пациента.

"Донорами могут стать люди от 18 до 65 лет, которые весят не менее 50 кг. При этом они не должны болеть. Полный список противопоказаний и ближайшие точки сдачи можно найти на сайте yadonor.ru", - говорится в сообщении.

За 48 часов до донации не рекомендуется есть жирные, острые, копченые и жареные блюда, молочные, рыбные и мясные продукты, шоколад, масло, яйца, авокадо, бананы, свеклу, финики и орехи. Кроме того, за две недели нельзя принимать антибиотики, а аспирин и анальгетики - за 72 часа.

Также не стоит употреблять алкоголь за 48 часов и курить за час до процедуры.

"Хорошо выспитесь, легко позавтракайте. Если накануне почувствовали недомогание - отложите сдачу крови", - добавили специалисты.