Подросток попал в реанимацию после укуса гадюки в российском регионе

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошёл опасный инцидент. 19 апреля в деревне Сегла на тринадцатилетнего подростка во время прогулки набросилась гадюка, сообщает издание "Фонтанка".

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Укус змеи вызвал у мальчика сильную аллергическую реакцию, которая переросла в анафилактический шок на фоне отравления змеиным ядом.

Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение Пикалёвской городской больницы, где ему оказывают специализированную медицинскую помощь.

Специалисты напоминают, что в весенний период гадюки особенно активны. При встрече с ядовитой змеёй рекомендуется: не делать резких движений, медленно отступить назад, ни в коем случае не пытаться поймать или убить змею.

В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.