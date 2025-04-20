Хирурги спасли пациента с бессимптомным раком желудка

В Нижегородском онкологическом центре врачи успешно провели высокотехнологичную операцию по удалению злокачественной опухоли желудка, обнаруженной на самой ранней стадии. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Как сообщили в медучреждении, мужчина обратился к врачам по другому поводу. Однако в ходе комплексного обследования специалисты выявили подозрительное новообразование, которое не вызывало никаких симптомов и могло остаться незамеченным еще долгое время.

Опухоль удалось зафиксировать только при проведении гастроскопии. Благодаря своевременной диагностике, хирурги приняли решение о проведении щадящей эндоскопической операции.

Вмешательство длилось чуть более часа. Опухоль была полностью удалена, при этом орган удалось сохранить.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские врачи вылечили колени 103-летнему ветерану Николаю Шишкину.