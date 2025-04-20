Врач перечислил «субъективные» симптомы хронического заболевания вен

Это тяжесть в ногах, отёчность и зуд. Варикоз может развиваться как по физиологическим причинам, так и вследствие нагрузки, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член исполнительного совета ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян.

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«Это необязательно визуал. Это может быть банальная тяжесть, боли в нижних конечностях, ощущение отёка, то есть даже не сам отёк, а именно ощущение. Вам кажется, что у вас ножки немножечко припухли. Такие моменты, как зуд, тяжесть в ногах, покалывание в ногах, жжение в ногах — это всё субъективные симптомы хронических заболеваний вен. Почему возникает варикоз? Основные причины — это плоскостопие, вальгусная деформация, длительное вынужденное пребывание на ногах, сидячая и стоячая работа, гормональные изменения».

Ранее Кургинян предостерёг от самолечения варикоза. Применение мазей, пиявок, кровопускание могут лишь усугубить проблему. Не исключены риски возникновения трофических язв.