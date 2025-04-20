В Китае врачи установили мальчику самое маленькое искусственное сердце

В китайском Ухане 7-летнему мальчику с терминальной стадией сердечной недостаточности впервые в мире имплантировали самое компактное и легкое искусственное сердце – магнитно-левитирующее бивентрикулярное устройство. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер TV BRICS.

Операцию провели в начале апреля в больнице при Медицинском колледже Тунцзи Центрально-Китайского университета науки и технологий. Мальчик страдает от дилатационной кардиомиопатии (сердце увеличено и плохо работает). После серьезного кардиогенного шока врачи не смогли найти подходящий донорский орган (у него редкая, первая группа крови) и решили использовать отечественную разработку.

Пятичасовую операцию провела команда под руководством хирурга Дун Няньго. Уже на следующий день ребенок начал дышать самостоятельно, а сердечная функция постепенно улучшаться.

«Благодаря врачам у нашего ребенка появился шанс выжить и дождаться пересадки», – сказал отец мальчика.

В Китае ежегодно госпитализируют около 40 тысяч детей с тяжелой сердечной недостаточностью. 7–10 процентов из них срочно нуждаются в пересадке, но таких операций проводят меньше сотни – не хватает доноров. Нюанс в том, что существующие устройства в основном предназначены для взрослых и могут травмировать кровеносную систему.

Разработку третьего поколения устройства начали в 2021 году. Оно потребляет меньше энергии, дольше работает без подзарядки, устойчиво при экстренной транспортировке и может в реальном времени подстраиваться под потребности пациента.