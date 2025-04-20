Впервые в мире китайские хирурги пациенту пересадили бьющееся сердце

Хирурги Национальной университетской больницы Тайваня совершили революцию в трансплантологии, выполнив операцию, при которой донорское сердце не останавливалось между извлечением и пересадкой. Этот метод исключил ишемическое повреждение, снижающее риск дисфункции и отторжения органа.

© Московский Комсомолец

Обычно донорские сердца помещают в специальные растворы, прерывая кровоснабжение, что провоцирует кислородное голодание тканей. Тайваньские медики впервые провели пересадку без «мёртвого» промежутка — орган непрерывно функционировал благодаря системе искусственного кровообращения, подававшей оксигенированную кровь.

«Мы хотели провести пересадку сердца без ишемического периода, чтобы сердцу не пришлось останавливаться, и мы также могли бы избежать травм, которые обычно возникают после реперфузии», — пояснил хирург Чи Най-Синь.

Ранее удавалось сократить период остановки сердца до 10-30 минут. Нулевая пауза достигнута впервые: 49-летней пациентке с кардиомиопатией пересадили сердце, которое билось даже вне тела донора. Спустя месяцы наблюдений врачи фиксируют минимальные маркеры повреждения миокарда. В начале 2025 года проведена вторая успешная операция — её детали скоро опубликуют.

Новая технология сохраняет жизнеспособность органов дольше, расширяя возможности трансплантологии. Команда продолжает совершенствовать метод, чтобы снизить риски осложнений для большего числа пациентов.