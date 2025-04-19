Хирурги впервые пересадили бьющееся сердце

Хирурги впервые в мире пересадили бьющееся сердце. Как у них получилось
Уникальную операцию на сердце провели в Национальном университете Тайваня в Тайбэе. Хирурги пересадили донорский орган, не останавливая его ни на минуту. При обычной трансплантации сердце останавливают на несколько часов и хранят его в холодильнике. Рассказываем, как прошёл эксперимент.
Что сделали врачи
Обычно при пересадке сердце достают из тела донора и помещают в холодильную камеру на 4–6 часов.
Это связано с разными рисками. Например, из-за того, что сердце несколько часов лишено крови, может повредиться мышечная ткань и функция органа снизится. Кроме того, вырастает вероятность, что новое тело отторгнет орган.
Чтобы этого избежать, сердце подключили к специальной системе OCS. Она снабжала орган насыщенной кислородом кровью на всём пути из одной операционной в другую, сказано в статье в Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.
Что получилось
Новый метод опробовали на 49-летней пациентке с дилатационной кардиомиопатией.
Около 50% пациентов с таким заболеванием умирают в течение пяти лет после постановки диагноза.
Операцию женщине сделали в августе 2024 года. Вскоре её выписали.
Сейчас, по словам учёных, она чувствует себя хорошо.
Ранее хирург из Китая успешно прооперировал россиянина, у которого были серьёзные проблемы с сердцем. Особенность операции была в том, что во время неё врач находился за тысячи километров от операционной. Как это возможно — читайте здесь.