Хирурги впервые пересадили бьющееся сердце

Уникальную операцию на сердце провели в Национальном университете Тайваня в Тайбэе. Хирурги пересадили донорский орган, не останавливая его ни на минуту. При обычной трансплантации сердце останавливают на несколько часов и хранят его в холодильнике. Рассказываем, как прошёл эксперимент.

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Что сделали врачи

Обычно при пересадке сердце достают из тела донора и помещают в холодильную камеру на 4–6 часов.

Это связано с разными рисками. Например, из-за того, что сердце несколько часов лишено крови, может повредиться мышечная ткань и функция органа снизится. Кроме того, вырастает вероятность, что новое тело отторгнет орган.

Чтобы этого избежать, сердце подключили к специальной системе OCS. Она снабжала орган насыщенной кислородом кровью на всём пути из одной операционной в другую, сказано в статье в Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

Что получилось

Новый метод опробовали на 49-летней пациентке с дилатационной кардиомиопатией.

Около 50% пациентов с таким заболеванием умирают в течение пяти лет после постановки диагноза.

Операцию женщине сделали в августе 2024 года. Вскоре её выписали.

Сейчас, по словам учёных, она чувствует себя хорошо.

Ранее хирург из Китая успешно прооперировал россиянина, у которого были серьёзные проблемы с сердцем. Особенность операции была в том, что во время неё врач находился за тысячи километров от операционной. Как это возможно — читайте здесь.