Мужчина прожил 20 лет с детской игрушкой в ухе

Житель Великобритании прожил 20 лет с деталью конструктора Lego в ухе и не подозревал об этом. Его историю публикует Daily Mirror.

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Во время учебы в университете в 2019 году Даррен Макконахи из Глазго начал испытывать сильную боль в ухе и почти оглох. Врач решила, что у студента развилась ушная инфекция, и прописала антибиотики, однако они не помогли. Однажды ночью Макконахи проснулся, потому что почувствовал «страшную волну давления в голове».

«Я подумал, что у меня ухо разорвалось. Давление все росло, это было невыносимо. А потом я почувствовал, что что-то маленькое и твердое выскочило наружу», — поделился страшными воспоминаниями британец.

Давление сразу же спало, однако Макконахи решил, что наружу выскочил кусок внутреннего уха. Он включил фонарик на телефоне, осмотрел простыню, и к своему удивлению обнаружил маленькую круглую деталь детской игрушки — конструктора Lego, который он иногда собирал в детстве. Это поставило мужчину в тупик.

Он рассказал, что никогда особо не увлекался Lego, а предпочитал собирать фигурки рестлеров и играть в футбол во дворе.

«В последний раз я играл с Lego в районе 2000 года и не помню, чтобы засовывал себе детали в уши. Но как бы то ни было, эта деталька провела там около 20 лет», — удивился британец.

Макконахи рассказал о случившемся врачу. Она призналась, что впервые видит, чтобы какой-то инородный предмет находился в ухе пациента так долго.

Британец так и не понял, как деталь Lego попала к нему в ухо. Макконахи отметил, что они с братьями много раз шутили по поводу случившегося и гадали, кто засунул деталь ему в ухо.

«Один из братьев выглядел более смущенным, чем остальные, но не могу точно сказать, что это сделал именно он», — отметил Макконахи.

Он добавил, что теперь слух полностью восстановился.

Ранее сообщалось, что в США врачи случайно обнаружили в носу у подростка металлическую пуговицу. Выяснилось, что инородный предмет находился в носу пациента более 10 лет.