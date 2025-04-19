Минздрав сообщил о статистике репродуктивного здоровья россиян

В Минздраве заявили, что три четверти россиян оказались полностью здоровы в репродуктивном плане. Некоторые осложнения могут возникнуть у почти 16%. Недавно был расширен набор услуг, которые можно получить по ОМС.

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Замминистра здравоохранения России Евгения Котова заявила, что в прошлом году услугой проверки репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации воспользовалось порядка 6,7 млн россиян в возрасте от 18 до 49 лет. А с 2025 года подобные проверки включили в национальный проект «Семья».

Отмечается, что большую часть (75,8%) обследованных россиян отнесли к первой группе – признали в репродуктивном отношении полностью здоровыми. Еще 15,8% отнесли ко второй группе, у которой есть определенные факторы риска. Серьезные патологии и заболевания были выявлены у 8,4%. С недавних пор по полису ОМС можно провести такие анализы, как мазки на инфекции и спермограмма.

Власти Свердловской области признали катастрофическую ситуацию с рождаемостью в регионе.

Аналогичная ситуация складывается и в Ростовской области, где также продолжает падать уровень рождаемости.