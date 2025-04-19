Почему медики боятся времени с четырех до шести утра

Согласно медицинской статистике, период с 4 до 6 утра считается наиболее опасным для здоровья человека. В это время фиксируется максимальное количество летальных исходов как в медицинских учреждениях, так и дома. Этот феномен объясняется сочетанием физиологических факторов и организационных проблем в системе здравоохранения.

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«Наш организм живет по строгому расписанию, даже когда мы об этом не подозреваем. Именно в период с четырех до шести утра защитные функции человеческого тела достигают минимальных значений, а биологические часы переводят все системы в режим максимальной экономии ресурсов. В это время организм буквально «перезаряжается» и его активность сведена к минимуму – мозг не может должным образом реагировать на тревожные сигналы внутренних органов», – информирует «Life.ru».

Физиологические причины

В предрассветные часы организм человека становится наиболее уязвимым. Особую опасность этот период представляет для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и хроническими болезнями легких:

защитные функции достигают минимальных значений,

происходят резкие колебания артериального давления,

наблюдается дефицит кислорода в крови,

нарушается гормональный баланс.

Виной всему может стать и человеческий фактор. Спящий или его близкие даже не поймут, что сердце остановилось или другие органы отказали.

Больничные риски

Парадоксально, что в медицинских учреждениях риск смерти в это время тоже возрастает. Особую тревогу у медиков вызывает значительное ухудшение показателей экстренного реагирования в предрассветные часы. Если в дневное время средняя скорость реакции медицинского персонала на остановку сердца составляет около 3 минут, что соответствует международным стандартам оказания неотложной помощи, то в период с 4 до 6 утра этот показатель катастрофически ухудшается. Зафиксированы случаи, когда время ожидания помощи достигало 15–20 минут, что фактически сводит на нет все попытки реанимации. Такая ситуация возникает из-за острой нехватки персонала в сфере здравоохранения, снижения внимания дежурных докторов и медсестер в ночные смены (на одного врача приходится в 2–3 раза больше пациентов), а также технические сбои систем мониторинга. В свою очередь «Life.ru» рекомендует общие профилактические меры, для того чтобы не оказаться на больничной койке:

соблюдение гигиены сна (7–8 часов в проветренном помещении),

контроль вечернего рациона (легкий ужин за 3 часа до сна),

регулярные кардиологические обследования,

тренировка сосудов (контрастный душ, дозированные физические нагрузки).

Современные протоколы медикаментозной терапии предусматривают тщательно рассчитанный график приема препаратов – их дозировка и время введения подбираются таким образом, чтобы пик фармакологического действия приходился именно на критический предрассветный период. Особенно это актуально для пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. В таких случаях врачи назначают специальные вечерние дозы антигипертензивных и антиангинальных препаратов длительного действия. Это позволяет создать стабильную концентрацию лекарственных веществ в крови в период с 4 до 6 утра, когда организм наиболее уязвим.

Уже сейчас изучение феномена «часа смерти» помогает не только защитить себя, но и улучшить работу больниц. Многие клиники меняют подход к ночному наблюдению за тяжелыми пациентами: вводят усиленные дежурства, когда больше врачей и медсестер именно в опасные предрассветные часы ведут наблюдение, включают умный мониторинг – датчики давления, пульса и дыхания, передающие данные в реальном времени. Также внедряют особые протоколы для дополнительные проверки пациентов из группы риска ранним утром. Эти меры помогают вовремя заметить ухудшение состояния и спасти жизни.