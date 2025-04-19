Медики в Мьянме спасли двух человек после остановки сердца

Медики, работавшие в аэромобильном госпитале МЧС России, базировавшемся в Мьянме после землетрясения, спасли двух человек после остановки сердца. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель оперативной группировки ведомства Сергей Воронцов.

"Если еще вчера невозможно было провести операцию в полевых условиях, то сегодня стало возможным, к примеру, удалить аппендицит. Наши врачи в этой командировке спасли двух пациентов с полной остановкой сердца", - сказал он.

Специалисты госпиталя МЧС РФ в Мьянме столкнулись с большим спектром травм: от порезов до скручивания костей. Многие из них усугублялись и загнаивались из-за позднего обращения пациентов.

"Было множество оскольчатых переломов, которые в первые минуты, может быть, не так сильно давали о себе знать, но потом, с учетом климатических условий, они обострялись", - добавил Воронцов.

При этом российские медики принимали не только пострадавших при землетрясении и работали практически круглосуточно.

В общей сложности за время работы аэромобильного госпиталя была оказана помощь 500 пострадавшим, включая более 60 детей.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. В результате землетрясения в Мьянме погибли более 3,4 тыс. человек.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.