Желтая лихорадка может попасть в Россию из Колумбии

В тринадцати государствах Центральной и Южной Америки вирус жёлтой лихорадки распространяется между некоторыми типами комаров и обезьян.

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В связи с объявлением чрезвычайной ситуации в Колумбии из-за вспышки желтой лихорадки, Роспотребнадзор осуществляет мониторинг ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала 2024 года в стране зафиксировано 74 случая инфицирования, более 30 из которых закончились смертью пациентов.

В 13 государствах Центральной и Южной Америки вирус жёлтой лихорадки распространяется среди комаров и приматов. По данным Роспотребнадзора, с января по март 2025 года в четырёх странах региона подтверждено 131 случай заболевания.

Представители надзорного органа напоминают, что лицам, планирующим путешествия в районы, где распространена жёлтая лихорадка, следует пройти вакцинацию в целях профилактики и минимизации риска заражения. Вакцина начинает защищать от заболевания через 10 дней после введения и формирует стойкий иммунитет на всю жизнь после однократной прививки.

Желтая лихорадка представляет собой вирусную инфекцию, передаваемую человеку через укусы комаров. Симптомы заболевания включают повышение температуры тела, головную боль, боли в мышцах и животе, озноб, тошноту и рвоту, а также воспаление слизистой оболочки глаз (конъюнктивит).