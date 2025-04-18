Какое влияние оказывает климат на транспортировку донорской крови

Lancet: Климатический кризис ставит под угрозу транспортировку донорской крови
Следствием климатического кризиса может стать угроза безопасности мировой цепочки поставок донорской крови, утверждают ученые, выводы которых опубликованы в научном журнале Lancet.
По словам специалистов, экстремальные погодные условия, вероятно, будут препятствовать сбору, проверке, транспортировке и хранению донорской крови.
Дело в том, что логистика уязвима перед изменениями природы, включая ураганы, пожары, наводнения и т.д. Сами же продукты крови имеют короткий срок хранения и высокую чувствительность к перепадам температур.
Ученые также подчеркнули, что из-за климатических изменений повышается риск ускоренного распространения инфекций.
«Ожидается, что повышение температуры продлит жизненный цикл комаров-переносчиков лихорадки денге, что приведет к более частым и серьезным вспышкам, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии», — говорится в публикации.