Какое влияние оказывает климат на транспортировку донорской крови

Следствием климатического кризиса может стать угроза безопасности мировой цепочки поставок донорской крови, утверждают ученые, выводы которых опубликованы в научном журнале Lancet.

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По словам специалистов, экстремальные погодные условия, вероятно, будут препятствовать сбору, проверке, транспортировке и хранению донорской крови.

Дело в том, что логистика уязвима перед изменениями природы, включая ураганы, пожары, наводнения и т.д. Сами же продукты крови имеют короткий срок хранения и высокую чувствительность к перепадам температур.

Ученые также подчеркнули, что из-за климатических изменений повышается риск ускоренного распространения инфекций.