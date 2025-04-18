У семилетнего ребенка нашли рак мозга при проверке зрения

В Англии 7-летнего ребенка отправили к школьному окулисту, который при проверке зрения заподозрил у него рак мозга. Историю мальчика рассказало издание Terra.

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Два года назад у мальчика появились головные боли и тошнота, но родители тогда не стали бить тревогу. Через некоторое время в школе ребенок прошел плановый осмотр у окулиста, в ходе которого он порекомендовал обратиться за консультацией к частному специалисту, так как у мальчика было плохое зрение. Другой медик нашел у школьника проблемы со зрительными нервами, поэтому родители записали его на компьютерную томографию.

В результате выяснилось, что у мальчика появилась опухоль в правой части мозга, которая была размером с кулак взрослого человека и находилась уже на четвертой стадии. Ребенок перенес несколько операций, но они не помогли, как и химиотерапия, которая дала только побочные эффекты. В конечном итоге его перевели в хоспис, где он умер в начале апреля.

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