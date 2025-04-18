Турист привез с Бали лихорадку Денге

Спустя четыре дня после возвращения из Индонезии у мужчины резко поднялась температура до 39 градусов, возникли интенсивные головные боли и ощутимая общая слабость. Больной был помещен в стационар Областной инфекционной больницы.

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Роспотребнадзор обращает внимание на то, что в государствах с жарким климатом существует повышенная вероятность заражения различными инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Перед путешествием необходимо ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в выбранном регионе и проконсультироваться с медицинским специалистом о необходимых профилактических мерах. Для некоторых болезней, таких как гепатит А, брюшной тиф, менингит, корь, разработаны вакцины. Важно сделать прививки заблаговременно, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ.

Кроме того, при планировании поездок в страны Африки, Южной Америки или Юго-Восточной Азии рекомендуется уточнить информацию о вакцинации против жёлтой лихорадки и профилактике малярии – в этом случае может потребоваться применение специфических лекарственных средств.

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