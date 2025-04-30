Почему дергается глаз и как с этим бороться

Периодические непроизвольные сокращения мышц века, известные в народе как "дергающийся глаз", - явление довольно распространенное. Чаще всего оно не несет никакой угрозы, однако навязчивость ощущений мало кому понравится. Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал "Рамблеру" что провоцирует тик и как с этим можно эффективно бороться.

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Почему дергается глаз

По сути, "дергающийся глаз" – это частный случай тика, обусловленного спонтанными сокращениями определенной группы мышц. В нашем случае "виновником торжества" выступает круговая мышца глаза, отвечающая за процессы моргания и прищуривания. Эта мышца обладает повышенной чувствительностью, что и объясняет ее подверженность спазмам. Можно выделить несколько основных причин, способных спровоцировать эти самые неконтролируемые сокращения. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Хроническое переутомление

Недостаток сна и общая усталость организма – довольно распространенный "спусковой крючок" для появления глазного тика. Когда организм испытывает дефицит отдыха, ваша нервная система более уязвима и восприимчива к внешним раздражителям. А это повышает вероятность спонтанных мышечных сокращений. Обеспечение 7-8 часов полноценного ночного отдыха – это первый и важный шаг в решении проблемы.

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Стресс и психологическое напряжение

Сильные эмоциональные переживания, повышенная тревожность и хронический стресс – еще одни частые провокаторы "дергающегося глаза". В стрессовых ситуациях происходит активация симпатической нервной системы и выброс в кровь так называемых "гормонов стресса" (кортизола, адреналина и т.д.). Освоение техник релаксации, медитативных практик и дыхательных упражнений поможет стабилизировать эмоциональное состояние и снизить частоту возникновения тиков. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Перенапряжение глаз

Длительное сидение перед экраном компьютера, чтение при недостаточном освещении, использование неправильно подобранной оптики – все это приводит к перенапряжению мышц глаза, что также способно спровоцировать появление тика. Соблюдение гигиены зрения, регулярные перерывы в работе, выполнение специальных упражнений для расслабления глазных мышц и своевременная коррекция зрения помогут предотвратить эту проблему.

Сухость глаз

Недостаточная выработка слёзной жидкости, которая приводит к синдрому сухого глаза, вызывает раздражение и дискомфорт в области конъюнктивы, что, в свою очередь, может спровоцировать подёргивание века. Использование специальных увлажняющих капель (так называемых "искусственных слёз") поможет поддерживать необходимый уровень увлажнения и снизить раздражение. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Кофеин и алкоголь

Злоупотребление кофеином и спиртным может усугублять нервное напряжение и провоцировать появление тиков. Умеренность в употреблении этих веществ – важная составляющая профилактики "дергающегося глаза".

Аллергические реакции

Аллергические реакции, сопровождающиеся зудом и раздражением глаз, вызывают частое моргание и почесывание век, что может спровоцировать мышечные спазмы. Выявление аллергена и минимизация контакта с ним, а также использование антигистаминных препаратов, назначенных врачом, помогут справиться с этой проблемой. Кирилл Светлаков Врач-офтальмолог

Воспалительные заболевания

Конъюнктивит и блефарит также могут провоцировать подергивание. Своевременное и адекватное лечение этих заболеваний поможет устранить причину раздражения и предотвратить появление тиков.

Когда следует обратиться к врачу

В подавляющем большинстве случаев подёргивание века является временным явлением и проходит самостоятельно. Однако в следующих ситуациях рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.

Тик не прекращается на протяжении двух недель и более.

Подергивание сопровождается другими симптомами - среди них, к примеру, головная боль или ухудшение зрение.

Сокращения мышц распространяются на щеки, губ или лоб.

Тик из-за своей интенсивности ограничивает нормальную повседневную деятельность (чтение, вождение автомобиля, работа за компьютером и т.д.).