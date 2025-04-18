Уролог рассказал, к чему может привести пережатие яичек

Ущемление кожи или органов мошонки может привести к гипоксии или атрофии яичка, а также его потере, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог Lahta Clinic Сергей Цветков.

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«Ущемление мошонки — не редкая травма, с которой мужчина может столкнуться в любом возрасте. В 80% случаев пострадавшими являются молодые люди. Повреждения мошонки могут возникать изолированно или с травмами полового члена. Причиной чаще всего является сдавливание половых органов в случаях неосторожного проведения сексуального контакта, ДТП, бытовой или производственной травмы, неаккуратного застегивания брюк, спортивной травмы», – объяснил врач.

Хоть мошонка и создана природой для защиты яичек и их придатков, но из-за хорошего кровоснабжения и мягкости травмы часто сопровождаются болью, появлением гематом и подкожных кровоизлияний, отечностью, изменением цвета кожи покраснением или синюшностью.