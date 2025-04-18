Как российские врачи используют дополненную реальность в хирургии

Специалисты Университетской клиники РУМ Минздрава России провели уже более 50 успешных хирургических вмешательств с использованием технологий дополненной реальности, технология применятся в 7 направлениях хирургии - сообщили в телеграм-канале Минздрава.

Минздрав сообщает, что новые методы позволяют хирургам во время операции в режиме реального времени "видеть" 3D-модели анатомических объектов - сосудистые структуры, границы новообразования и т.д.

Это позволит повысить качество операции и уменьшить её продолжительность, снизить риски и период реабилитации пациента - сообщили в телеграм-канале Минздрава России