Женщина родила после двух трансплантаций органов

Жительница Подмосковья в возрасте 42 года смогла выносить и родить здорового ребенка после двойной трансплантации органов - почки и поджелудочной железы, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Трансплантаты прижились хорошо, реакций отторжения не возникло, и спустя пять лет женщина забеременела естественным образом. Но по медицинским показаниям сахарный диабет после трансплантации почки является показанием для прерывания беременности из-за высоких рисков для здоровья матери и ребенка.

Однако пациентка не решила не отказываться от ребенка, хотя беременность протекала непросто, рассказала заведующая женской консультацией Наро-Фоминского перинатального центра Светлана Гордеева. Сначала будущая мама была госпитализирована с подозрением на острую кишечную инфекцию. Затем на сроке в 35 недель у нее поднялось артериальное давление, в связи с чем ее повторно госпитализировали с вопросом о необходимости досрочного родоразрешения. Но ситуацию все же удалось стабилизировать, и в доношенном сроке путем кесаревого сечения появился ребенок.

Женщина родила здорового мальчика, которого назвали Святославом. Вес новорожденного составил 2960 граммов, рост - 49 сантиметров.