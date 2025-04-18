19-летняя девушка с агрессивным раком пропустила три первых симптома

Редкое и опасное заболевание, когда образования появляются в мышцах, в жировой прослойке, на коже, обнаружили у молодой жителтницы Великобритании, передает Mirror. У 19-летней Элдиары (фамилию девушки журналисты не стали раскрывать) нашли саркому мягких тканей третьей стадии. С тех пор она перенесла две операции, болезнь, казалось бы, отступила, но вскоре врачи сообщили о рецидиве. Не исключено, что британке понадобится третья операция, грозящая ампутацией.

"Я обратилась за медицинской помощью поздно, не повторяйте моих ошибок. Были определенные вещи, которые я игнорировала", - рассказала девушка.

В частности, она ощущала непонятную боль в руки, которую можно списать на что угодно. Также присутствовали неприятные ощущения на кончиках пальцев

"Это постоянная ноющая боль, которая становилась все сильнее и сильнее", - поделилась пациентка.

Затем появился отек на локте. Это были три первых симптома, которые она пропустила. Позже появились слабость и необъяснимая потеря веса. Британка худела, хотя ничего для этого не делала. В итоге она не могла выполнять привычные действия - болезнь уже прогрессировала до серьезной стадии. Медики отметили, что потеря веса - один из "поздних" симптомов, когда дело касается онкологии.

Сейчас девушка собирает деньги с помощью благотворительных организаций на хирургические вмешательства.