Фармацевтический регулятор США замедлил разработку лекарств

Массовые сокращения в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) значительно замедлили разработку и внедрение новых лекарственных препаратов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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По данным издания, в FDA были уволены 3,5 тыс. сотрудников, включая часть руководства и главных специалистов по отдельным фармацевтическим направлениям. Разрабатывающие лекарства компании зависят от решений FDA, так как с ведомством необходимо согласовывать основные действия по созданию препаратов, от подготовки программы исследования до проведения различных испытаний и вывода готового продукта на рынок.

Теперь фармацевтические и биотехнологические предприятия сталкиваются со значительными задержками в одобрении со стороны FDA - если раньше согласование могло занимать недели, то сейчас процесс растягивается на месяцы. Это ведет к срыву планов по внедрению жизненно важных препаратов. При этом если крупные корпорации не испытывают значительных трудностей от увеличения сроков согласования, то малые и средние компании, которые работают над небольшим количеством инновационных и дорогостоящих лекарств, сталкиваются не только с потерей времени, но и с ростом финансовых издержек из-за нарушения запланированных сроков.

Часть опрошенных изданием компаний также отметила, что теперь со стороны FDA с ними взаимодействуют менее опытные сотрудники, которые допускают больше ошибок, что также усложняет процесс разработки и внедрения лекарств. Массовые сокращения были проведены по инициативе ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), курируемого Илоном Маском.

Сразу после инаугурации 20 января республиканца Дональда Трампа DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Изначально Маск заявлял о том, что рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. В более поздних заявлениях он говорил о планах уменьшить бюджетные траты на $1 трлн или на $150 млрд. Фактически с подачи Маска была временно остановлена деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его дальнейшей реорганизации.