Минздрав РФ запустит систему для дистанционного мониторинга здоровья

Минздрав РФ планирует к 2030 году охватить до 28 млн человек с помощью информационной системы, которая дистанционно отслеживает показатели здоровья пациента. Такая технология позволяет своевременно выявлять риски и предотвращать осложнения, сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

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«Сегодня мы создали интегрированную информационную систему, которая объединяет искусственный интеллект, Интернет вещей (IoT) и переносные медицинские мониторы для отслеживания состояния здоровья в режиме реального времени. <...> Эта инициатива открывает новые горизонты в медицине, позволяя своевременно выявлять риски и предотвращать осложнения. Пациенты становятся более вовлеченными в управление своим здоровьем, в то время как врачи получают мощные инструменты для принятия решений на основе данных. В 2025 году мы планируем расширить охват дистанционным мониторингом до 1,36 млн человек, а к 2030 году - до 28 млн»‎, — сказал он на круглом столе в рамках Глобальной недели здравоохранения в Абу-Даби.

Зеленский добавил, что в ближайшем будущем планируется использовать централизованные федеральные информационные системы в качестве каталога анонимизированных клинических данных для обучения нейросетей и госрегулятора по созданию наборов оценочных данных для оценки и контроля их качества.