В Оренбурге нейрохирурги удалили ребенку сразу две опухоли на спинном мозге
Оренбургские врачи провели операцию ребенку и удалили сразу две опухоли на спинном мозге. Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургской детской клинической больницы.
Врачи нейрохирургического отделения Областной детской клинической больницы провели много операций, одна из них – уникальная. 6-летнему ребенку удалили сразу две опухоли на спинном мозге. Одна опухоль была размером больше 4 см. К счастью, образования оказались доброкачественными.
«В России было всего три таких случая у детей, у которых опухоль разного гистологического строения. В своей практике я столкнулся с таким впервые. По одной опухоли мы удаляли, а вот две сразу нет», - поделился Дмитрий Казюлин, заведующий нейрохирургическим отделением ОДКБ.