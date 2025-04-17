Нейрохирурги удалили ребенку сразу две опухоли на спинном мозге

Оренбургские врачи провели операцию ребенку и удалили сразу две опухоли на спинном мозге. Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургской детской клинической больницы.

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Врачи нейрохирургического отделения Областной детской клинической больницы провели много операций, одна из них – уникальная. 6-летнему ребенку удалили сразу две опухоли на спинном мозге. Одна опухоль была размером больше 4 см. К счастью, образования оказались доброкачественными.