Врачи спасли детей, которых убаюкивали таблетками от шизофрении

В подмосковной Рошали мать давала двум детям таблетки от шизофрении, чтобы те спокойно спали. В результате несовершеннолетние оказались в реанимации, пишет Telegram-канал Shot.

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По информации канала, 35-летняя женщина давала детям таблетки в течение двух дней. После приема лекарственных препаратов 10-летней дочери россиянки и ее 7-летнему сыну резко стало плохо, их стало рвать и тошнить.

Детей доставили в реанимацию, где врачи диагностировали у них медикаментозное отравление. Их мать, предварительно, стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Она давала своим детям те препараты, которые врачи прописали ей.

Ранее огромную опухоль обнаружили врачи в животе молодой студентки из Подмосковья из-за употребления таблеток для похудения. Студентка решила сбросить лишние килограммы — с этой целью она купила препарат для снижения веса. Через несколько месяцев она начала жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту.