Фармаколог рассказал, в чем опасность сибутрамина для подростков

Роспотребнадзор проверит информацию о продающихся на маркетплейсах препаратах "Молекула" и "Молекула +", которые многие люди, включая и молодежь, покупают с целью похудеть. В этих добавках обнаружен сибутрамин - лекарственный компонент, который входит в препараты для лечения ожирения и диабета второго типа, причем, в "лошадиной" дозировке. Как действует сибутрамин на организм подростка? Чем чревато его бесконтрольное применение? На вопросы "РГ" ответил младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Денис Борозденко.

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«Сибутрамин - это лекарственное средство, которое было довольно давно, в конце 90-х годов зарегистрировано в США по решению правительства, в качестве современного антидепрессанта гиперобратного захвата норадреналина и серотонина. Но фармкомпания поняла, что в США не так много препаратов от ожирения и зарегистрировала его по показаниям ожирения, заработав на его продажах довольно много денег. При этом регуляторы очень активно работали и поняли, что применение сибутрамина связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказал Денис Борозденко.

В 2010-х годах это лекарственное средство активно продавалось в США, Европе, Австралии и Японии, появился препарат и на рынке Содружества независимых государств.

«В данный момент его можно купить в России, в Казахстане, в Белоруссии, в ряде Азиатских стран", - отметил эксперт.

Подростки пьют БАДы для похудения с этим веществом, чем оно может быть опасно?

Денис Борозденко: Начнем с того, что ожирение - это такое очень сложное заболевание, причиной которого может быть не только неправильное пищевое поведение, но, в первую очередь, метаболические эндокринные нарушения. И именно с этими нарушениями нужно, конечно, обратиться к врачу, чтобы лечить именно их.

Если же причина ожирения - гиподинамия, то таблетки здесь если и помогут, то лишь частично и ненадолго. Нужно просто больше двигаться.

Как действует сибутрамин?

Денис Борозденко: Он снижает аппетит и увеличивает температуру тела, таким образом, организм начинает снижать свою жировую массу.

Почему это плохо, когда подростки неконтролируемо применяют такие лекарственные средства? Во-первых, как я уже сказал, повышается риск различных заболеваний, в частности, повышается артериальное давление. У подростков это не так критично, но все равно ничего хорошего в этом нет.

Плюс молодежь довольно часто употребляет энергетики, курит вейпы, которые сами по себе также вызывают повышение артериального давления. В общем-то, даже крепкий кофе за счет кофеина повышает артериальное давление. И если одновременно подросток начинает принимать сибутрамин, это может серьезно увеличить риск инсульта или инфаркта.

К сожалению, подростковые сосудистые катастрофы в возрасте 15-17 - это не такая и редкость.