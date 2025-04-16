Фельдшерам и акушерам разрешили заменять врачей

С 1 сентября при нехватке врачей заменить их смогут фельдшеры и акушеры. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Согласно документу, среднему медперсоналу позволено выполнять обязанности участковых врачей, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Однако, прежде руководитель медучреждения должен делегировать им такие полномочия. Он же обязан следить за качеством оказываемой медпомощи.

Заменять врачей фельдшеры или акушеры смогут в фельдшерских здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, во врачебных амбулаториях и поликлиниках.

Между тем, по последним данным Минздрава, в системе здравоохранения не хватает более 23 тысяч специалистов разного профиля. Традиционно наибольшие трудности с укомплектованностью кадров испытывает сельская местность.

В целом, по оценкам экспертов, дефицит врачей в сельской местности составляет около 40-45% от необходимого числа, говорит медицинский юрист Александра Аппель. Чаще всего там не хватает терапевтов и педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов. Особенно остро ощущается дефицит узких специалистов, что приводит к необходимости отправлять пациентов в районные или областные центры.