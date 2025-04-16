ВОЗ отрепетировала сценарий новой пандемии

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве прошли двухдневные учения, посвящённые потенциальной глобальной вспышке инфекции. Об этом сообщает The Telegraph.

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В мероприятии приняли участие представители 15 стран. Руководил учениями директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.

Сценарий предусматривал появление нового патогена — вымышленного вируса «мамонтовой оспы», якобы высвобожденного из вечной мерзлоты в Арктике. По легенде, группа исследователей обнаружила останки древнего существа и заразилась в процессе работы с ними. После возвращения домой у учёных начали проявляться симптомы, напоминающие оспу. Невольно исследователи запустили цепочку заражения.

ВОЗ выбрала именно этот сценарий не случайно — эксперты организации предупреждают, что глобальное потепление действительно может «разморозить» древние вирусы и бактерии, способные быть опасными для человека.

Каждая страна получила фрагмент информации, чтобы протестировать механизмы обмена данными и международную координацию в условиях неопределённости. Государства реагировали по-разному: кто-то сразу закрыл границы, другие сосредоточились на локальной изоляции заболевших.

Совещания в рамках симуляции проходили в Zoom, где представители государств делились информацией и принимали коллективные решения. ВОЗ отметила, что участникам удалось замедлить распространение «вируса», но подчеркнула, что в реальности всё будет куда сложнее.

В рамках учений не обсуждались вопросы вакцинации и не учитывались политические факторы, такие как возможный выход США из ВОЗ.

ВОЗ не считает, что есть реальная угроза пандемии метапневмовирусной инфекции.