ВОЗ подготовила финальный вариант соглашения о борьбе с пандемиями

Страны - участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после нескольких лет дискуссий минувшей ночью завершили переговоры по соглашению о борьбе с пандемиями, подготовив финальный текст документа, по которому им теперь предстоит проголосовать в мае на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

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"После более чем трех лет интенсивных переговоров государства - участницы ВОЗ сделали важный шаг на пути к защите мира от пандемий, разработав проект соглашения для рассмотрения на предстоящей в мае Всемирной ассамблее здравоохранения", - указывается в тексте.

Согласно сообщению, документ направлен на укрепление глобального сотрудничества в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на будущие пандемические угрозы. В ВОЗ подчеркнули, в рамках будущих договоренностей государства сохраняют за собой полный контроль в решении вопросов общественного здравоохранения в пределах внутренних границ.

Отмечается, что страны ВОЗ договорились создать систему по обеспечению доступа к патогенам и совместному использованию связанных с этим выгод и содействовать друг другу в вопросе передачи знаний и технологий для производства вакцин, тестов и других медицинских товаров, связанных с пандемией. Кроме того, соглашение включается в себя учреждение координационного финансового механизма по оказанию помощи развивающимся странам, а также создание глобальной цепи поставок и логистической сети.

77-я Всемирная ассамблея здравоохранения, проходившая в Женеве с 27 мая по 1 июня 2024 года, продлила полномочия Межправительственного переговорного органа, созданного в 2021 году для разработки пандемического соглашения. Предполагается, что итоги работы над этим документом будут подведены на 78-й ассамблее в мае 2025 года. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что работе над договором мешает распространяемая в интернете информация о том, что этот документ, в случае его принятия, ущемит суверенитет подписавших его стран.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 23 марта 2025 года, в мире зарегистрировано 777 684 506 случаев заражения коронавирусом и 7 092 720 летальных исходов.