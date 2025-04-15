Любители жвачек начали жаловаться на сильную диарею: что произошло

Жевательная резинка без сахара считается не только эффективным средством для свежести дыхания и профилактики стоматологических заболеваний, но и помогает снять стресс. Однако врачи предупреждают: злоупотребление жвачкой может спровоцировать нарушение работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и вызвать интенсивную диарею. В подтверждение своих слов они ссылаются на историю россиянки, долгое время мучившейся расстройством пищеварения.

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Согласно информации, которую опубликовал Shot, 42-летняя москвичка Екатерина более полугода испытывала вздутие, тошноту и диарею. Врачи не могли установить причину проблемы, поэтому женщине пришлось наугад исключать из рациона продукты. Таким образом она обнаружила, что расстройство ЖКТ начиналось после употребления жевательной резинки, в состав которой входит натуральный подсластитель сорбитол (он же Е420).

Что такое сорбитол

Сорбитол, также известный как сорбит, — натуральный сахарозаменитель, получаемый из кукурузного, картофельного или пшеничного крахмала. Имеет низкий гликемический индекс, что позволяет использовать его в качестве подсластителя в диетических продуктах и продуктах для людей с диабетом. В небольших дозировках вещество также широко применяется в пищевой промышленности, в том числе и при производстве жевательных резинок. На упаковке сорбитол маркируется как пищевая добавка Е420.

Плата за любовь к жвачке

Сорбитол, входящий в состав жевательных резинок таких известных марок, как Dirol, Orbit, Eclipse и Mentos, используется в пищевой промышленности давно и за эти годы был тщательно изучен. Он считается полностью безопасным для здоровья, но при употреблении в большом количестве действительно может оказывать слабительный эффект, вызывать тошноту, вздутие и другие побочные эффекты со стороны ЖКТ.

30 граммов составляет максимально допустимая доза сорбитола в сутки.

В каком количестве сорбитол содержится в жвачке, сказать трудно, поскольку производители не обязаны указывать точную концентрацию вещества в составе, но история россиянки- далеко не единственный пример того, как стремление к свежему дыханию привело к неприятным побочным эффектам. Еще в 2008 году немецкие врачи-гастроэнтерологи описали два клинических случая нарушения пищеварения из-за жевательной резинки. Оба пациента жаловались на продолжительные сильные боли в животе и хроническую диарею. Из-за проблем с ЖКТ 21-летняя женщина за восемь месяцев похудела на 11 килограммов, а 46-летний мужчина — на 22 килограмма за год.

Несмотря на полный спектр проведенных исследований, причину заболевания врачам удалось выяснить только после тщательного анализа рациона питания пациентов. Оказалось, что они, сами того не подозревая, ежедневно съедали до 30 граммов слабительного.

Так, женщина ежедневно употребляла около 15 пластинок жевательной резинки без сахара, а мужчина — 20 пластинок жвачки и до 200 граммов конфет с сахарозаменителем.

После исключения этих продуктов из меню работа ЖКТ у них восстановилась, а симптомы диареи и синдрома раздраженного кишечника исчезли.

Страсти по сахарозаменителям

Стоит отметить, что слабительным эффектом обладает не только сорбитол, но и многие другие сахарозаменители. К их числу относятся и популярный у производителей жевательных резинок ксилит, и мальтит — тот самый подсластитель в составе полезного зефира, из-за которого в октябре 2024 года россияне массово пожаловались на отравление.

Диарея, вздутие и другие нарушения пищеварения объясняются тем, что и сорбитол, и ксилит, и мальтит плохо всасываются в тонком кишечнике и оттягивают на себя жидкость из пищи. По словам гастроэнтеролога, доктора медицинских наук Юргена Бодица, этот побочный эффект подсластителей хорошо известен, однако многие люди не подозревают, что их проблемы с ЖКТ связаны с употреблением продуктов с заменителями сахара.

В свою очередь, российские врачи посоветовали исключить из рациона продукты с сахарозаменителями в составе людям с синдромом раздраженного кишечника или индивидуальной непереносимостью, так как даже полграмма вещества могут вызвать у них боли в животе, вздутие или диарею. Для всех остальных при соблюдении рекомендованных суточных ограничений сорбитол совершенно безвреден.

Как отреагировал на скандал производитель жевательных резинок?

Прокомментировали новость о жалобах на слабительный эффект от жевательных резинок Orbit и Eclipse и в выпускающей их на территории России компании Mars. В пресс-службе опровергли обвинения в том, что они добавляют в жвачку чрезмерное количество сорбитола, и подчеркнули, что при производстве неукоснительно соблюдают требования законодательства в области безопасности пищевой продукции.

«Если жевать одну-две подушечки жевательной резинки без сахара 10-15 минут после еды, то это будет дополнительным ритуалом заботы о здоровье полости рта», — пресс-служба компании Mars.

При этом в пресс-службе подтвердили, что в состав резинки без сахара действительно входит сорбитол, который может оказывать слабительный эффект, — соответствующая информация указана на упаковке. Однако, по словам представителей компании, это может произойти только при индивидуальной непереносимости сахарозаменителя или чрезмерном употреблении жевательной резинки.