Стало известно, сколько россиян готовы стать донорами костного мозга

Порядка 17% опрошенных молодых россиян прямо сейчас готовы стать донорами костного мозга. Таковы данные исследования Российского Красного Креста (РКК), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Исследование было проведено в феврале 2025 года, в нем приняли участие более 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 35 лет из 85 регионов РФ.

«Исследование Российского Красного Креста среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет показало, что 17% опрошенных прямо сейчас готовы вступить в регистр доноров костного мозга. Остальные пока не приняли окончательного решения. Среди них есть те, кто сомневается, испытывает тревоги, не до конца понимает суть процедуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом 29% опрошенных молодых людей признались, что "не до конца понимают, что такое регистр доноров костного мозга, и поэтому не могут ответить точно".

«Почти каждый третий из тех, кто не готов вступить в регистр просто пока не понимают, что такое донорство костного мозга и почему это важно <…>. Наша задача - говорить об этом просто, честно и откровенно. Когда человек узнает, как это работает, понимает, что это безопасно, и что где-то в мире есть человек, которому можно спасти жизнь, - выбор становится осознанным и чаще всего - положительным», — отметил председатель РКК Павел Савчук.

Сообщается, что наибольший интерес к донорству костного мозга проявляют в Уральском федеральном округе. Там о своей готовности вступить в регистр заявили 23% молодых респондентов. В Северо-Западном федеральном округе и Центральном федеральном округе готовность вступить в регистр косного мозга чуть выше среднего и составляет 18% и 19% соответственно. На юге России (17%), в Поволжье (16%) и на Дальнем Востоке (16%) уровень готовности ниже среднего. Наименьший процент - в Сибирском федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе - 15% и 13% соответственно.

Исследование показывает также и корреляцию между уровнем дохода и готовностью становиться донорами костного мозга. Наибольшая доля желающих присоединиться к регистру наблюдается среди молодых людей с высоким доходом - 21% тех, кому хватает на покупку автомобиля или недвижимости. Наименьшая готовность отмечена среди тех, чей доход позволяет покрывать только базовые потребности, включая одежду (15%) или покупку бытовой техники (17%). Не знают о существовании регистра чаще группы со средним и низким уровнем дохода (31% и 30% соответственно), и реже - среди представителей высокодоходных групп (23%).

Процедура типирования

Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, нужно пройти бесплатную процедуру типирования - это анализ крови, с помощью которого определяют HLA-генотип, отметил Савчук.