Врачи санавиации за одну смену провели в воздухе пять часов

Врачи отделения экстренной консультативной скорой помощи Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) отправились в рейс, чтобы забрать больных сразу из нескольких населенных пунктов.

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«Сначала взяли на борт новорожденного в Чернушке, кстати, самого маленького пациента за все время работы санавиации — ему было всего сутки от роду, — рассказал заведующий отделением Алексей Степанов. — Коллеги из районной больницы нашли у него патологию, связанную с несовместимостью групп крови малыша и матери. Такое заболевание требует немедленного вмешательства, причем в специализированном отделении педиатрического стационара».

Из Чернушки вылетели в Чайковский, где их ждала пациентка с заболеванием крови. Третьей точкой маршрута стала Сива — в селе на борт подняли 85-летнюю женщину с инфарктом, после чего вертолет взял курс на Пермь. Через сорок минут после приземления пожилую пациентку уже приняли в региональном сосудистом центре. Остальных, в том числе новорожденного, также госпитализировали. В этот день летающие медики провели в воздухе пять часов.

Вертолет пермской санитарной авиации оснащен оборудованием для одновременной эвакуации 4-5 человек, поэтому маршрут составляют так, чтобы забрать из разных концов Прикамья, особенно удаленных, сразу всех нуждающихся в помощи медиков. Конечно, если позволяют погодные условия. При этом врач и фельдшер в течение всего полета следят за состоянием больных.

Основная часть рейсов совершается в Кунгур, Чусовой и Чернушку. Большинство пациентов — с инфарктом миокарда, при котором шансы выздороветь повышаются, если больной попадет в клинику в течение так называемого "золотого часа". Случается, воздушная скорая помощь доставляет в медучреждения краевого центра сразу несколько инфарктников.

С начала года сотрудники экстренного отделения отправлялись на вызовы более 450 раз — как на вертолете, так и на специализированных автомобилях. Кстати, в ПККБ отмечают: в 2025-м возросла интенсивность полетов, что связано с хорошей погодой, установившейся на Западном Урале. Начиная с января на вертолете эвакуировали 84 человека, в 2024 году — 38.