25-летняя девушка назвала симптом предрака, который спас ее от смерти

Согласно последним исследованиям, за последние 30 лет количество случаев заболевания раком кишечника среди людей моложе 50 лет во всем мире возросло на 80 процентов. Такие данные приводит Daily Mail со ссылкой на зарубежных медиков. Издание опубликовало историю 25-летней жительницы США Кэти Абитц из Висконсина, которой американские врачи "предсказали" рак через несколько лет.

Сообщается, что девушка обратилась к медикам из-за "непонятной боли в животе". Сначала она попала на прием к гинекологу, а затем ее отправили на колоноскопию. В ходе исследования у нее нашли полипы, способные перерождаться в рак. Отмечается, что около 80-90 процентов случаев рака кишечника начинаются с полипов. При этом опасные образования, способные запустить злокачественный процесс, обнаруживаются примерно в 5-10 процентах случаев.

"Врач мне сказал, что найденные у меня полипы достаточно большие и если бы я подождала еще, то через несколько лет это переросло бы в рак и плохо закончилось", - поделилась Кэти Абитц в своих соцсетях, призвав обращать внимание на любые нетипичные сигналы организма.

Теперь девушке нужно каждые три года проходить колоноскопию, чтобы контролировать ситуацию. По словам американки, она ведет активный образ жизни, не курит, и не употребляет алкоголь. Кроме того, в ее семье не было случаев развития рака кишечника.

Ранее врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова предупредила, что анемия является характерным симптомом для одной из форм рака толстой кишки.

"Часто приходят пациенты, которые годами "лечат" анемию", - отметила она, указав на необходимость планово проходить колоноскопию даже в том случае, если нет жалоб на здоровье.

Врачи подчеркнули, что рак кишечника - это недуг, который не возникает внезапно. К появлению полипов приводят дисбактериоз и хроническое воспаление.