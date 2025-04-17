Восемь магнитов и скрепку достали медики из желудка ребенка

Медики Воронежской областной детской больницы оказали помощь маленькому пациенту, который наглотался магнитов и съел скрепку. Об этом сообщает Минздрав региона.

Двухлетний мальчик был доставлен в больницу с жалобами на высокую температуру, диарею и боли в области живота. У ребенка подозревали ОРВИ, но в ходе обследования в желудке мальчика были обнаружены несколько инородных тел.

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Под общим наркозом эндоскописты извлекли проглоченные восемь магнитов и металлическую скрепку. Пять дней ребенок находился под наблюдением врачей и был выписан в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия.