«20 лет без воздуха». Хирурги провели уникальную операцию после травмы носа

В рамках конференции "Дни функциональной ринопластики и септопластики" пластический хирург, профессор Кирилл Пшениснов провел высокотехнологичную операцию по восстановлению дыхания у пациента со сложной историей болезни - он не мог нормально дышать носом 20 лет. Ринопластика прошла в Европейском медицинском центре (ЕМС) и транслировалась для обучения хирургов в прямом эфире.

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Пациент потерял возможность нормально дышать через нос после тяжелой травмы, которая произошла более 20 лет назад. С тех пор он пережил несколько неудачных операций и постоянно использовал носовые расширители. Операция, проведенная процессором Пшенисновым, стала практически единственным шансом вернуть пациенту возможность свободного носового дыхания, особенно при занятиях спортом. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии, на шестые сутки после операции ему сняли швы, он уже чувствует улучшение носового дыхания несмотря на отечность тканей. Как только отек спадет, ожидается еще большее облегчение дыхания.

Хирургическое вмешательство осложнялось выраженными рубцовыми изменениями и анатомическими искажениями: ткани были уплотнены, смещены ориентиры, нарушена архитектура носовых клапанов. В подобных условиях стандартные техники становятся неэффективны, и требуется применение высокоточной реконструкции с элементами пластической хирургии.

Оториноларингологи говорят, что до 80% пациентов с жалобами на носовое дыхание сталкиваются с серьезными нарушениями, половина из которых требует хирургического вмешательства. Новые методы позволяют решать эти проблемы без травмы и с быстрым периодом восстановления.

"У некоторых пациентов дыхание не улучшается даже после исправления перегородки носа. Данная операция позволяет справиться с нарушениями носового дыхания, связанными с клапанной дисфункцией, и может стать прецедентом для ряда других пациентов, которые столкнулись с похожей проблемой и утратили возможность дышать свободно", - рассказал Кирилл Пшениснов.

Онлайн-трансляция операции позволила другим специалистам получить доступ к авторским техникам, подробному анализу анатомических особенностей и алгоритму планирования сложных вмешательств. Подобные форматы помогают врачам из различных клиник и регионов России повысить качество лечения в клинической практике.

В ходе операции была выполнена сложная реконструкция наружного и внутреннего носового клапана - ключевых анатомических структур, отвечающих за свободное дыхание. Для восстановления их функции применялись индивидуально адаптированные расширяющие трансплантаты, выполненные из хрящевой ткани пациента. С их помощью хирург скорректировал деформации, возникшие после предыдущих вмешательств.

В работе использовались шовные материалы последнего поколения, а также микрохирургические инструменты ювелирной точности. В результате удалось не только улучшить дыхание пациенту, но и сохранить естественный внешний вид носа.

Справка "РГ"

Примерно у 68% людей с хронической заложенностью носа проблема связана с нарушением работы носового клапана - зоны, через которую проходит воздух при вдохе. Это встречается почти так же часто, как искривление перегородки (75%) и увеличение носовых раковин (78%). Но при этом именно клапанная дисфункция часто остается незамеченной врачами.

Люди с подобными нарушениями дышат через рот, жалуются на хроническую усталость, плохой сон, снижение концентрации и работоспособности.

Для пациентов с тяжелой формой клапанной дисфункции операция становится фактически единственным способом восстановить полноценное носовое дыхание. Консервативная терапия (с помощью медикаментов), как правило, не дает устойчивого результата, а попытки повторных вмешательств без учета анатомических особенностей лишь усугубляют ситуацию. Поэтому выбор правильной тактики и опыт хирурга в таких случаях критически важны.