Врачи спасли мужчину с разрывом аорты

Медики из Владивостока и Хабаровска спасли 56-летнего пациента, у которого обнаружилась жизнеугрожающая сердечная патология - тотальное расслоение аорты. Об этом сообщили во Владивостокской скорой помощи.

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Мужчина проснулся ночью от острой боли в правой руке, животе, пояснице и ногах. Лекарство не помогло, и он вызвал бригаду скорой помощи. Неотложка доставила пациента в Приморскую краевую клиническую больницу с предварительным диагнозом - острое нарушение мозгового кровообращения. Однако заключение медиков больницы было другим - тотальное расслоение аорты. С таким диагнозом человеку требовалась экстренная высокотехнологичная помощь в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, который расположен в Хабаровске.

Медики оперативно связались с коллегами из Территориального центра медицины катастроф Владивостокской скорой, которые начали подготовку к транспортировке тяжелого пациента. Также врачи вышли на коллег в Хабаровске, согласовали госпитализацию и оформили квоту.

Пациента на реанимобиле в сопровождении спецбригады медиков отвезли на аэродром, откуда на санитарном вертолете его доставили в Хабаровск. В течение всего полета врачи контролировали состояние мужчины и, к счастью, обошлось без ухудшений. Его привезли в центр сердечно-сосудистой хирургии, где была проведена успешная операция.

Сейчас мужчина уже посещает свою поликлинику в Приморье, где проходит периодические осмотры.