Как в России планируют повысить продолжительность жизни к 2030 году

Ключевая задача Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и опережающий рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании у председателя правительства России.

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Одним из основных направлений стратегии является укрепление в обществе ценностей многопоколенной семьи.

В отдельное направление в стратегии выделена охрана здоровья граждан старшего поколения за счет расширения доступности медицинской помощи. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" запланировано обучение по вопросам здорового старения и активного долголетия, совершенствование мер по профилактике падений, переломов и когнитивных нарушений.