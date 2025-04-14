Британские врачи предлагают пациентам очистку крови от микропластика

Частная клиника в Британии предлагает новую услугу – очистка крови от микропластика. Также здесь лечат пациентов, испытывающих хроническую усталость после ковид и больных волчанкой.

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Врачи частной клиники в Лондоне предлагают уникальную процедуру – очистку крови от микропластика.

Услуга предоставляется в клинике Clarify Clinics. По заверению специалистов больницы, процедура настолько комфортная, что пациенты во время ее проведения засыпают. При этом они ничего не чувствуют.

Как сообщает Wired, стоимость услуги превышает 12 000 долларов за сеанс.

В то же время ученые пока не доказали эффективность процедуры. Хотя польза плазмообмена для лечения определённых аутоиммунных и неврологических расстройств известна.

Что касается влияния микропластика на человеческий организм, этот вопрос также недостаточно изучен. На данный момент ученые выяснили, что микропластик может повреждать клетки и сердце человека. При этом обнаруживают их не только в крови, но и кишечнике, мозге, археологических раскопках и даже на горе Эверест. Ранее в Минздраве опровергли миф о способности микропластика вызывать рак.