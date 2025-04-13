Врач предупредила о риске инфарктов при резком потеплении
Погодные аномалии, в том числе и резкое потепление, которое придет в столичный регион в начале недели, увеличит риск инфарктов и инсультов. Об этом 11 апреля рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
В беседе с aif.ru она предупредила, что особо опасен температурный перепад до +20 градусов, который ожидается 15 апреля в Москве. В группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также повышен риск инфаркта и инсульта людей, получивших тяжелую травму или перенесших операцию. «Если ослаблен иммунитет и организм не может быстро реагировать и адаптироваться к изменившимся условиям окружающей среды», — пояснила специалист. В целом при резких скачках температуры воздуха пациенты жалуются на головную боль, головокружение, у них могут появиться боли в сердце, уточнила Чернышева.