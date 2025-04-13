Эксперты объяснили, для чего нужно прикрепляться к поликлинике

Прикрепление к поликлинике позволяет гражданам получать медицинские услуги в большем объеме, об этом "Российской газете" рассказали опрошенные эксперты.

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Прикрепленный пациент может оформлять больничные листы, получать справки, проходить диспансеризацию, а в ряде случаев - еще и получать льготные лекарства, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева. Кроме того, благодаря прикреплению человек может планировать визиты к врачам и вести всю медицинскую документацию в одном месте, добавила она.

Для поликлиники также имеет значение число прикрепленных к ней пациентов, отмечает эксперт. Во-первых, зная их количество, медучреждение может спланировать нагрузку на врачей, рассчитать потребность в лекарствах и расходных материалах, вести систематическое наблюдение за здоровьем прикрепленных граждан.

Кроме того, от числа прикрепленных пациентов зависит финансирование поликлиники, уточнил гендиректор компании "Медицинские информационные решения" Константин Хоманов.

"Например, если увеличивается число прикрепленных пациентов, то увеличивается финансирование, а значит - у поликлиники появляется возможность открыть новую ставку врача", - сказал он.

Однако это не значит, что без прикрепления пациента не примут, говорит Хоманов. По его словам, если человек не прикреплен к поликлинике, он все равно имеет право на помощь, но в ограниченном объеме. То есть, например, в экстренных случаях или за разовой консультацией обратиться можно в любую поликлинику.

Любой человек с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) может рассчитывать на первичную медицинскую помощь при острых заболеваниях или обострениях хронических болезней, а еще на плановые прививки по национальному календарю. Но поликлиника вправе без прикрепления не записывать его к терапевту или специалисту, не проводить диспансеризацию, не выписывать рецепты и справки, отмечает Васильева.

При этом, обратила она внимание, процесс прикрепления к поликлинике довольно прост. Достаточно подать письменное заявление на имя главного врача. Потребуется паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Однако при переезде в другой регион для прикрепления к поликлинике, возможно, придется сменить страховую компанию. В противном случае помощь будет оказываться только в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС), а территориальная программа ОМС не будет распространяться на такого пациента, говорит юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Екатерина Ноженко. При этом территориальная программа ОМС может предусматривать более широкий перечень медицинской помощи и более широкий перечень лекарств, которые предоставляются застрахованным льготникам бесплатно.

Ноженко также предупредила, что если пациент выбрал поликлинику не по месту регистрации, ему может быть отказано в вызове врача на дом.

При этом наличие или отсутствие регистрации по месту жительства не может быть отказом для прикрепления к поликлинике, отмечает Васильева. Это важное правовое положение защищает интересы граждан, временно проживающих в другом месте или не имеющих постоянной регистрации.

По словам Хоманова, отказ в прикреплении возможен только по объективным причинам. Основная из них - превышение допустимого количества прикрепленных пациентов. У каждой поликлиники есть нормативы нагрузки, и если они уже исчерпаны, учреждение вправе отказать, чтобы не ухудшить доступность помощи для уже прикрепленных, пояснил он. Также человеку могут отказать в прикреплении, если он пытается сменить поликлинику второй раз в течение года без уважительной причины. По закону менять поликлинику можно не чаще одного раза в год.

Эксперт подчеркнул, что в любом случае отказ должен быть официальным, обоснованным и оформленным письменно. В любой спорной ситуации пациент имеет право обратиться в свою страховую компанию для защиты своих прав на получение качественной медицинской помощи.

В бесплатной юридической службе фонда "Правмир" добавили, что решение о прикреплении пациента к поликлинике рассматривается в течение четырех дней. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически. Если в структуре городской поликлиники, к которой гражданин планирует прикрепиться, нет отделения стоматологии и женской консультации (касается женского пола), то к ним необходимо прикрепиться отдельно.