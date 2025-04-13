Врач раскрыла опасные последствия выдавливания прыщей

Врач-дерматовенеролог, косметолог «СМ-Косметология» Оксана Слободянюк раскрыла опасные последствия самостоятельного выдавливания прыщей. В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что лечение акне является длительным и сложным процессом, которым должен заниматься врач.

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По словам специалистки, выдавливание прыщей и комедонов может привести к распространению инфекции, образованию рубцов и поствоспалительной пигментации.

«Особенно опасно выдавливать прыщи в области носогубного треугольника, вплоть до летального исхода. Через носогубный треугольник — зону от крыльев носа до губ — проходят вены без клапанов, и кровь оттуда поступает напрямую в синус твердой мозговой оболочки головного мозга», — объяснила Слободянюк.

Врач предупредила, что если в ранку попадет инфекция, она может распространиться по венам и артериям. Заражение может дойти до мозговых оболочек и привести к появлению тромбов в синусах и развитием менингита. «В итоге человек может столкнуться с потерей слуха, эпилепсией или даже летальным исходом», — предостерегла медик.

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