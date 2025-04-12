Стоматолог объяснил, как понять, что имплант прижился

Имплант — это конструкция, которая устанавливается на месте утраченного зуба и очень меняет качество жизни человека. Как понять, прижился ли имплант и как скоро это происходит, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

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Утраченный зуб — это проблема и с точки зрения эстетики, и с точки зрения здоровья зубов. «Дырки» в зубном ряду заставляют человека контролировать свои эмоции, реже улыбаться. Кроме того, при наличии пустот в зубном ряду зубы постепенно расшатываются, что увеличивает риск заболеваний полости рта.

Как устанавливают импланты

Установкой импланта занимаются врачи-стоматологи, технология эта отработана уже в течение многих лет и не представляет особой сложности. Процедура эта нетравматична, ощущения можно сравнить с теми, которые возникают при уколе.

Далее имплант постепенно срастается с костью челюсти и как бы становится ее частью. Процесс срастания называется остеоинтеграцией и занимает три–четыре месяца. На это время врач обязательно даст рекомендации по поводу домашнего ухода за полостью рта и пояснит, как пациент может понять, что все в порядке, и имплант прижился.

В современной практике стоматологов приживаемость имплантов 99 процентов. Врачи всегда видят повышенные риски неприживаемости (это хронические заболевания, общее состояние здоровья пациента) и разъясняют пациенту, какие есть другие варианты лечения и протезирования.

Как понять, что имплант прижился

Среди признаков того, что имплант прижился, можно отметить следующие:

Имплант прочно занимает свое место, он неподвижен даже при легком надавливании.

Общее комфортное состояние, имплант никак о себе не напоминает. Буквально один–два дня после установки импланта может чувствоваться небольшой дискомфорт, но потом болезненные ощущения проходят, не требуется даже обезболивающее. Если же боль не отпускает, ощущается постоянно или периодически, возникает при надавливании на десну — это повод проконсультироваться с врачом.

Привычные ощущения в полости рта, отсутствие чего-то мешающего, приятный или нейтральный запах изо рта. Запах всегда является хорошим индикатором того, происходит ли в полости рта воспалительный процесс или же нет. Потому что при воспалении не помогают никакие зубные пасты, никакие ополаскиватели и ароматизаторы дыхания.

Возвращение к привычной жевательной функции в те сроки, которые обозначил врач.

Здоровая десна без признаков воспалений.

Если все протекает спокойно, то после окончания остеоинтеграции на имплант устанавливается коронка. Зубной ряд восстанавливается, и пациент может вести привычный образ жизни, не беспокоясь о непривлекательной улыбке.

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