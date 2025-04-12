Эксперты предупредили о росте заболеваемости геморрагической лихорадкой

Рост заболеваемости геморрагической лихорадкой отмечается каждые 4-5 лет. В связи с этим в Роспотребнадзоре не исключают, что в этом году заболевших будет больше обычного.

По итогам 2024 года показатель заболеваемости геморрагической лихорадкой в России составил 2,32 на 100 тыс. населения. Это соответствует среднему уровню заболеваемости.

Однако в этом году Роспотребнадзор не исключает рост заболеваемости. Как объяснили в управлении, подъемы заболеваемости отмечаются раз в 4-5 лет.

На данный момент показатель равен 0,35 на 100 тыс. населения, что уже выше уровня прошлого года, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, геморрагическая лихорадка – инфекционное заболевание, возбудителем которого является ортохантавирусами. Заразиться можно, вдохнув пыль, инфицированную выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах, а также при контакте с самими грызунами. От человека человеку болезнь не передается.

Ранее сообщалось о неизвестной болезни, обнаруженной в Конго. Также Канада предупредила о новом вирусе, способном вызвать мировой коллапс.