Кардиолог предупредил, что нельзя принимать людям с болезнями сердца

Кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил, что людям с болезнями сердца необходимо соблюдать осторожность при употреблении нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Опасность обезболивающих препаратов он раскрыл на своем YouTube-канале.

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Как отметил Гаглошвили, обезболивающие препараты повышают артериальное давление. Происходит это в связи с тем, что НПВС снижают эффективность гипотензивных средств, а также вызывают задержку натрия и воды в организме. Также увеличивается риск тромбоза, который является одной из причин возникновения инфарктов и инсультов.

Кроме того, по словам врача, обезболивающие препараты стоит с осторожностью принимать людям с сердечной недостаточностью. Дело в том, что эти лекарства ухудшают работу почек и увеличивают объем циркулирующей крови. В результате создается серьезная нагрузка на сердце.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что горячую ванну нельзя принимать более 15 минут. По его словам, в противном случае происходит перегрев организма.