В Подмосковье мальчику удалили 14 лишних зубов

Врачи Центра Рошаля провели операцию по удалению 14 лишних зубов у подростка, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

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Известно, что в медучреждение 15-летний мальчик обратился с жалобой на неправильный прикус. После проведенного обследования врачи обнаружили у пациента 14 лишних зубов и приняли решение их удалить. Операция продлилась два часа, результат успешный. Теперь с мальчиком все хорошо, и он готовится к выписке.

По словам челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина, такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов.