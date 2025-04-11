Врачи удалили подростку 14 лишних зубов

Врачи детского клинического центра имени Рошаля удалили пациенту 14 лишних зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В детский клинический центр имени Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную томографию челюсти, врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов», – говорится в сообщении.

Как уточняется, пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения операции.

«Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды, операция длилась два часа и прошла успешно», – приводит пресс-служба слова челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина.

В ведомстве добавили, что в настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой.