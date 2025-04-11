Женщина смогла распознать рак благодаря часам

Умные часы снова спасли жизнь. Жительница Новой Зеландии Аманда Фолкнер узнала о своем заболевании благодаря оповещениям от Apple Watch Series 10.

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Часы несколько дней подряд фиксировали аномально высокий пульс во сне — около 90 ударов в минуту вместо привычных 55. Сначала Аманда решила, что гаджет неисправен. Но когда тревожные сигналы стали повторяться, она обратилась к врачу и показала данные прямо с часов.

Ее срочно направили в больницу, где поставили диагноз — острая миелоидная лейкемия, редкий и опасный вид рака крови. Врачи отметили: если бы она пришла всего на несколько дней позже, последствия могли быть фатальными.

Сейчас Аманда проходит химиотерапию в госпитале Палмерстон-Норт. В июле ей предстоит пересадка стволовых клеток, которая заменит ее костный мозг донорским. Операция не без риска — смертность при такой процедуре составляет около 20%.

История подчеркивает: носимая электроника — это не просто модный аксессуар, а инструмент, который может спасти жизнь.