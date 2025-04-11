Врачи вернули ноги юной пациентке, которую скинули с девятого этажа

Пермские врачи вернули ноги юной пациентке, которую скинул с девятого этажа ее парень
В Пермском крае врачи совершили настоящий медицинский подвиг, спасая жизнь девушки, получившей тяжелые травмы позвоночника, головного и спинного мозга после падения с девятого этажа.
Благодаря совместным усилиям медицинских специалистов из нескольких больниц, юная пациентка не только выжила, но и смогла восстановить способность к самостоятельному передвижению. После успешного прохождения первого курса реабилитации, через два месяца девушку ожидает второй этап восстановительного лечения, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.
Трагический инцидент произошел в поселке Гамово в конце декабря, когда молодой человек сбросил девушку с балкона девятого этажа, после чего покончил с собой. После происшествия следователи незамедлительно начали расследование. В январе пострадавшая была выписана из больницы.
Ранее тюменские медики смогли сохранить мужчине ногу, сильно поврежденную культиватором.
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