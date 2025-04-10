«Фильмы ужасов покажутся цветочками». Вирусолог назвала самую страшную пандемию
В фильме ужасов с Милой Йовович рассказывается о создании вирусного оружия, из-за которого люди стали гибнуть, а выжившие — пожирать друг друга. В реальности по тяжести заболевание похоже на смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1. Поэтому зомби-апокалипсис, как в фильме, вполне возможен, отметила специалист.
Вирус птичьего гриппа H5N1 куда страшнее испанки, рассказала RuNews24.ru доктор медицинских наук по специальности «вирусология» Светлана Протасова.
Испанка, или испанский грипп, — самая массовая пандемия гриппа за всю историю, которая длилась с 1918 по 1920 год. За это время погибло 50–100 млн человек.
Почему же специалист считает H5N1 настолько серьёзным? По её словам, с 2003 года о всём мире зарегистрировали чуть больше 900 случаев, почти 50% из них закончились смертельным исходом.
Если же вирус начнёт распространяться, последствия могут быть очень страшными.
«"Испанка" вместе с голливудскими фильмами ужасов могут показаться цветочками. Грипп распространяется как лесной пожар, который трудно остановить, да и нечем — препаратов и вакцин против птичьего гриппа фактически не существует», — объяснила Протасова.
Кто и как в России может заразиться птичьим гриппом. Объясняет иммунолог
Симптомы вируса H5N1
Первые признаки: - озноб; - миалгия; - боли в горле (не всегда); - ринорея (водянистые выделения из носа — тоже не всегда).
Повышение температуры — ранний симптом, причём может быть взлёт сразу до 38 градусов, позже может подняться ещё сильнее.
На 2–3-й день может развиться вирусная пневмония — с кашлем, одышкой и хрипотой.
В начале 2025 года от этого типа гриппа умер житель США. Подробности — в этом материале.
Москвичи начали жаловаться на мощный вирус. Что это может быть и надо ли его бояться
Температура и кровавый кашель. Что за неизвестный вирус напугал россиян и так ли всё страшно
Стало известно о вспышке вируса из-за укусов комаров. Грозит ли России лихорадка чикунгунья