«Фильмы ужасов покажутся цветочками». Вирусолог назвала самую страшную пандемию

В фильме ужасов с Милой Йовович рассказывается о создании вирусного оружия, из-за которого люди стали гибнуть, а выжившие — пожирать друг друга. В реальности по тяжести заболевание похоже на смертоносный вирус птичьего гриппа H5N1. Поэтому зомби-апокалипсис, как в фильме, вполне возможен, отметила специалист.

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Вирус птичьего гриппа H5N1 куда страшнее испанки, рассказала RuNews24.ru доктор медицинских наук по специальности «вирусология» Светлана Протасова.

Испанка, или испанский грипп, — самая массовая пандемия гриппа за всю историю, которая длилась с 1918 по 1920 год. За это время погибло 50–100 млн человек.

Почему же специалист считает H5N1 настолько серьёзным? По её словам, с 2003 года о всём мире зарегистрировали чуть больше 900 случаев, почти 50% из них закончились смертельным исходом.

Если же вирус начнёт распространяться, последствия могут быть очень страшными.

«"Испанка" вместе с голливудскими фильмами ужасов могут показаться цветочками. Грипп распространяется как лесной пожар, который трудно остановить, да и нечем — препаратов и вакцин против птичьего гриппа фактически не существует», — объяснила Протасова.

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Симптомы вируса H5N1

Первые признаки: - озноб; - миалгия; - боли в горле (не всегда); - ринорея (водянистые выделения из носа — тоже не всегда).

Повышение температуры — ранний симптом, причём может быть взлёт сразу до 38 градусов, позже может подняться ещё сильнее.

На 2–3-й день может развиться вирусная пневмония — с кашлем, одышкой и хрипотой.

В начале 2025 года от этого типа гриппа умер житель США. Подробности — в этом материале.

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