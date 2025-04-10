Конференция о гармоничном ЗОЖе и управлении возрастом «КО-ЛАБ» состоится в Москве в сентябре

Марк Курцер, Дмитрий Мельников, Александр Дзиздзария, Оксана Драпкина, Алексей Безымянный и другие ведущие врачи соберутся 24 сентября в Москве, чтобы обсудить с широкой аудиторией самые актуальные вопросы технологий улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни, доказательной и превентивной медицины. Более 10 панельных дискуссий пройдут в Центре событий РБК.

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Сегодня мир входит в эпоху «глобального оздоровления», и на передний план выходит системный подход к здоровью личности — медицинский, физиологический, психологический и социальный. Он известен как «экология личности» или «гармоничный ЗОЖ», но при этом технологии биохакинга всё больше внедряются осознанными людьми.. Его цель — не только и не столько борьба с болезнями, сколько предотвращение будущих проблем, сохранение молодости и хорошего самочувствия на максимально возможный срок и даже продление жизни. Усовершенствование физических показателей здесь тесно переплетается с заботой о ментальном здоровье.

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«КО-ЛАБ» — это конференция, где широкая аудитория встречается с сообществом медицинских экспертов. Мероприятие состоится второй раз и объединит врачей, лидеров мнений и производителей новейших разработок в сферах wellness, beauty и anti-age технологий. Деловая программа будет сконцентрирована вокруг системного управления здоровьем, возможностей и особенностей гармоничного ЗОЖа, репродуктивного и ментального здоровья, а также современных технологий, которые способствуют омоложению организма. С точки зрения доказательной медицины будут рассмотрены технологии биохакинга и антиэйджинга.

Участие в конференции примут Марк Курцер (д.м.н., Академик РАН, генеральный директор и член Совета директоров ГК «Мать и дитя»), Дмитрий Мельников (пластический хирург, к.м.н., доцент, член Международного общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов), Александр Дзидзария (уролог, онколог, андролог, д.м.н., профессор, завкафедрой спортивной медицины РУДН), Оксана Драпкина (ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор) и другие специалисты по репродуктологии, эндокринологии, кардиологии, клинической фармакологии, пластической хирургии, спортивной медицине.

Директором деловой программы вновь выступит Алексей Безымянный, главный врач Диагностического клинического центра #1 Департамента здравоохранения Москвы, учредитель благотворительного фонда помощи медикам ВБлагодарность:

«Второй год подряд на конференции «КО-ЛАБ» мы собираем ведущих специалистов страны по доказательной медицине и ожидаем оживленных дискуссий со специалистами по превентивной медицине. Также российские эксперты в области биохакинга расскажут о ключевых изменениях за год в технологиях продления жизни (longevity). Программа будет интересна и врачам практического звена благодаря углубленной сессии, посвященной диспансеризации и чекапам», — поделился Алексей.

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Партнером проекта, ответственным за формирование продукта и контент, стала Анастасия Полетаева — журналист, контент-специалист и основатель проекта БЕЗФИЛЬТРОВ.

«Глобальная миссия «КО-ЛАБа» — это здоровая во всех смыслах нация. И очень важно, что в популяризации знаний по экологии личности нас поддерживают профессионалы. В этом году к нам присоединилась Анастасия Полетаева. Ее навыки контент-менеджмента, понимание трендов и редакторское умение «переводить» сложные темы на язык зрителя и читателя станут важным вкладом в развитие проекта», — отметила сооснователь проекта «КО-ЛАБ», директор конференций ЦИПР и СО.ЗНАНИЕ Ольга Пивень.

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«Аудитория контента о здоровье огромна. Это то, что называют ever green content — интерес к теме не угасает со временем. Наоборот, в последние годы ЗОЖ из увлечения отдельных энтузиастов стал глобальным трендом, хорошим тоном. Мы хотим создать информационное пространство, очищенное от спекуляций, где источниками знаний выступают лучшие в России врачи доказательной и превентивной медицины. Моя задача — помочь в формировании такого продукта и выстроить диалог между представителями науки и широкой аудиторией», — добавляет Анастасия Полетаева.

Со стороны лайфстайл-сообщества конференции спикерами станут Александра Жаркова, Ксения Дукалис и другие лидеры мнений, разделяющие принципы «гармоничного ЗОЖа».

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«Мы хотим, чтобы «КО-ЛАБ» был такой площадкой, где любой человек может получить практически применимую проверенную информацию о здоровье, которой ему не хватает. Концепция комплексного подхода к образу жизни, поддержания организма в ресурсе, инвестиций в физическое, ментальное и социальное здоровье человека уже вызвала значительный резонанс среди всех, кого волнуют темы здоровья, гармонии и долголетия. «КО-ЛАБ» — это конференция про жизнь в целом. А жизнь — это и здоровье, и баланс, и правильный гедонизм», — прокомментировала сооснователь проекта «КО-ЛАБ», владелица клиники XELLA Ксения Зайцева.

Генеральным продюсером конференции выступит Анна Докиенко, продюсер событийных мероприятий (Esquire Weekend, Interior+Design, Setters Media, MR Group и тд), а пройдет «КО-ЛАБ» при организационной поддержке компании ОМГ (конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), СО.ЗНАНИЕ).

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В рамках конференции также состоится выставка, где косметологические и медицинские центры, производители медицинского оборудования, косметики и космецевтики, БАД и суперфудов, а также производители технологий для ЗОЖ и спортивных девайсов продемонстрируют свои новинки, а посетители смогут их протестировать.

© Пресс-служба

В 2024 году конференцию посетило более 1000 участников, а спикерами выступили Дмитрий Мельников, Леонид Моргунов, Алексей Москалев, Александра Бернадотт, Ксения Дукалис, Юрате Гураускайте, Юлия Сусова и многие другие.

Ознакомиться с программой мероприятия и спикерами можно на официальном сайте.